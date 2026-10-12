Trzy osoby zastrzelone przez policję podczas państwowej ceremonii pożegnania byłego premiera Kenii Raili Odingi na stadionie Kasarani w Nairobi znajdowały się daleko od starć w pobliżu sektora VIP. Według analizy ponad 1 500 zdjęć i nagrań wideo przeprowadzonej przez BBC News, były one co najmniej 60 i 160 metrów od miejsc starć.

Zabici byli daleko od sektora VIP

Do wydarzeń doszło 16 października 2025 roku, gdy tysiące ludzi przyszły pożegnać Odingę, który zmarł dzień wcześniej w Indiach podczas leczenia. Ze względu na wielkość tłumu i obawy o bezpieczeństwo ceremonię w ostatniej chwili przeniesiono z parlamentu na mieszczący 48 tysięcy widzów stadion Kasarani.

Po kilku godzinach oczekiwania w upale część obecnych zaczęła rzucać w policjantów pilnujących pawilonu VIP przedmiotami, w tym plastikowymi krzesłami. Ludzie próbowali również siłą dostać się do sektora VIP. Wtedy policja otworzyła ogień ostrą amunicją. Nagrania z innych części stadionu wskazują, że większość tłumu zachowywała spokój.

40-letni kucharz Evans Kiche, ojciec siedmiorga dzieci, zginął od postrzału w głowę około 60 metrów od konfliktu. Vincent Ogutu i Jida Burka znajdowali się na trybunach po przeciwnej stronie, co najmniej 160 metrów od pawilonu. Sekcje zwłok potwierdziły, że Ogutu został śmiertelnie postrzelony w klatkę piersiową, a 42-letnia Burka — w głowę.

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Prawdopodobny udział elitarnej jednostki

Analiza kryminalistyczna BBC wskazuje, że śmiertelne strzały mogli oddać funkcjonariusze elitarnej jednostki policji odpowiedzialnej za ochronę prezydenta Williama Ruto. Dziennikarze zidentyfikowali co najmniej ośmiu policjantów w odzieży taktycznej i wojskowym kamuflażu; co najmniej trzech z nich prawdopodobnie strzelało.

Jednocześnie BBC nie zdołało ustalić, czyje dokładnie kule zabiły każdą z trzech ofiar, i nie wykluczyło, że strzelać mogli inni funkcjonariusze na stadionie. Minister spraw wewnętrznych Kenii Kipchumba Murkomen określił działania policji jako powściągliwe i oświadczył, że funkcjonariusze byli pod znaczną presją z powodu długotrwałej pracy i pilnego przeniesienia do innego miejsca.

Niezależny organ nadzoru nad policją w Kenii, IPOA, nadal bada śmierć ludzi i działania funkcjonariuszy. Jak dotąd nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności.

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