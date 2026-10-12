Łukasz Gibała został prezydentem Krakowa — RMF24

W Krakowie Łukasz Gibała wygrał drugą turę przedterminowych wyborów prezydenta miasta. Oficjalne wyniki ogłoszono po zliczeniu danych ze wszystkich 454 lokali wyborczych, informuje RMF24.

Przedterminowe wybory

Gibała pokonał Monikę Piątkowską. Przedterminowe wybory przeprowadzono po majowym referendum, w którym mieszkańcy Krakowa poparli odwołanie ze stanowiska prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego.

W pierwszej turze, która odbyła się 27 września, Łukasz Gibała uzyskał 36,38% głosów, a Monika Piątkowska — 29,91%. Trzecie miejsce zajął Michał Drewnicki z partii Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 17,50% głosów.

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Pierwsze zapowiedziane decyzje

Gibała wskazał już dwa pierwsze kroki po objęciu urzędu. Planuje ochronić niemal 200 hektarów terenów zielonych w dolinie Prądnika, gdzie — jak powiedział — powinien powstać park, a nie zabudowa mieszkaniowa.

Nowo wybrany prezydent Krakowa oświadczył również, że zamierza przywrócić wcześniejsze taryfy za przejazdy komunikacją miejską, w tym 20-minutowy bilet. Wcześniej okres jego ważności skrócono do 15 minut. Gibała zaznaczył, że utworzył już zespół współpracowników i jest gotowy szybko rozpocząć pracę.

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