W Bangkoku w Tajlandii dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa oświadczyła, że znaczne inwestycje w infrastrukturę sztucznej inteligencji wspierają wzrost światowej gospodarki na poziomie około 3%. Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na Reutersa.

Wpływ inwestycji w AI

Według Georgiewej boom inwestycyjny w dziedzinie sztucznej inteligencji stał się jednocześnie szokiem popytowym i szokiem inwestycyjnym. W jej ocenie może on przyspieszyć wzrost gospodarek rozwiniętych w regionie o 0,5–1 punkt procentowy, a azjatyckich gospodarek wschodzących o 0,2–0,8 punktu procentowego.

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Korzyści dla gospodarek Azji

Georgiewa zauważyła, że z inwestycji w AI korzysta wiele azjatyckich gospodarek, które dostarczają sprzęt dla takiej infrastruktury. Wśród nich wymieniła Tajlandię.

Szefowa MFW powiedziała, że nasilenie inwestycji w AI pomaga światowej gospodarce rosnąć o około 3%, mimo negatywnego wpływu szoku podażowego na rynku energii. Oświadczenie wygłosiła 12 października podczas dorocznych spotkań MFW i Banku Światowego w stolicy Tajlandii.

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