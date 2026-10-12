В Бангкоке, Таиланд, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что значительные инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта поддерживают рост мировой экономики на уровне около 3%. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Влияние инвестиций в ИИ

По словам Георгиевой, инвестиционный бум в сфере искусственного интеллекта стал одновременно шоком спроса и инвестиционным шоком. По ее оценке, он может ускорить рост развитых экономик региона на 0,5–1 процентный пункт, а азиатских экономик с формирующимися рынками — на 0,2–0,8 процентного пункта.

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Выгоды для экономик Азии

Георгиева отметила, что выгоды от инвестиций в ИИ получают многие азиатские экономики, поставляющие оборудование для такой инфраструктуры. Среди них она назвала Таиланд.

Глава МВФ сказала, что активизация инвестиций в ИИ помогает мировой экономике расти примерно на 3%, несмотря на негативное влияние шока предложения энергоносителей. Заявление она сделала 12 октября во время ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка в столице Таиланда.

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