Prezydent USA Donald Trump podczas wiecu w Clarksville w stanie Tennessee przedstawił planowany zakład południowokoreańskiej firmy Korea Zinc jako przykład inwestycji w Stanach Zjednoczonych, które — jak powiedział — przyciągnęła jego polityka celna. Poinformował o tym Korea Herald.

Trump oświadczył, że Korea Zinc zainwestuje ponad 6 mld dolarów i stworzy 740 miejsc pracy w hrabstwach Montgomery i Smith. Wspomniał również o planach budowy zakładu, który nazwał pierwszym nowym zakładem przetwarzania minerałów w USA od 1979 roku.

Projekt Crucible

Korea Zinc rozwija w Tennessee projekt Project Crucible wspólnie z rządem USA i innymi partnerami. Łączny koszt zintegrowanego zakładu metali nieżelaznych szacowany jest na około 7,4 mld dolarów.

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W zakładzie planowana jest produkcja cynku, ołowiu, miedzi i srebra, a także antymonu, indu, bizmutu, telluru, palladu i galu. Łącznie zakład ma wytwarzać 11 minerałów, które rząd USA zaliczył do surowców krytycznych.

Dostawy minerałów krytycznych

Projekt jest realizowany w kontekście działań Waszyngtonu na rzecz zmniejszenia zależności od Chin i innych zagranicznych dostawców minerałów potrzebnych do produkcji półprzewodników, baterii, produktów obronnych i dla energetyki.

W sierpniu sekretarz handlu USA Howard Lutnick, jak zauważa publikacja, wspomniał o Project Crucible podczas okrągłego stołu Departamentu Stanu poświęconego łańcuchom dostaw minerałów krytycznych. Projekt pojawił się również w materiałach Międzynarodowej Agencji Energetycznej oraz waszyngtońskiego Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych.

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