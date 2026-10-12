美国总统唐纳德·特朗普在田纳西州克拉克斯维尔的一场集会上，将韩国Korea Zinc公司计划建设的工厂称为其关税政策吸引美国投资的一个例子。《韩国先驱报》报道。

特朗普表示，Korea Zinc将投资超过60亿美元，并在蒙哥马利县和史密斯县创造740个就业岗位。他还提到建设一座设施的计划，并称其为自1979年以来美国首座新的矿物加工厂。

Crucible项目

Korea Zinc正与美国政府及其他合作伙伴共同在田纳西州开发Project Crucible项目。这座综合性有色金属工厂的总成本估计约为74亿美元。

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该设施计划生产锌、铅、铜和银，以及锑、铟、铋、碲、钯和镓。该工厂预计将生产11种被美国政府列为关键矿物的矿产。

关键矿物供应

该项目实施之际，华盛顿正努力减少对中国及其他外国矿物供应商的依赖，这些矿物是生产半导体、电池、国防产品和能源所必需的。

据该报指出，8月，美国商务部长霍华德·卢特尼克在国务院举行的关键矿物供应链圆桌会议上提到了Project Crucible。该项目还出现在国际能源署和位于华盛顿的战略与国际问题研究中心的材料中。

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