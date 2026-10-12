Президент США Дональд Трамп во время митинга в Кларксвилле, штат Теннесси, представил планируемый завод южнокорейской компании Korea Zinc как пример инвестиций в США, которые, по его словам, привлекла его тарифная политика. Об этом сообщает Korea Herald.

Трамп заявил, что Korea Zinc инвестирует более 6 млрд долларов и создаст 740 рабочих мест в округах Монтгомери и Смит. Он также упомянул планы построить предприятие, которое назвал первым новым заводом по переработке минералов в США с 1979 года.

Проект Crucible

Korea Zinc разрабатывает в Теннесси проект Project Crucible совместно с правительством США и другими партнерами. Общая стоимость интегрированного завода цветных металлов оценивается примерно в 7,4 млрд долларов.

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На предприятии планируют производить цинк, свинец, медь и серебро, а также сурьму, индий, висмут, теллур, палладий и галлий. В общей сложности завод должен выпускать 11 минералов, которые правительство США отнесло к критически важным.

Поставки критически важных минералов

Проект реализуется на фоне усилий Вашингтона по сокращению зависимости от Китая и других зарубежных поставщиков минералов, необходимых для производства полупроводников, батарей, оборонной продукции и энергетики.

В августе министр торговли США Говард Латник, как отмечает издание, упомянул Project Crucible во время круглого стола Госдепартамента по цепочкам поставок критически важных минералов. Проект также фигурировал в материалах Международного энергетического агентства и вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

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