Президент Трамп назвав завод Korea Zinc у Теннессі результатом мит — Korea Herald

Президент США Дональд Трамп під час мітингу в Кларксвіллі, штат Теннессі, представив запланований завод південнокорейської компанії Korea Zinc як приклад інвестицій у США, які, за його словами, залучила його митна політика. Про це повідомляє Korea Herald.

Трамп заявив, що Korea Zinc інвестує понад 6 млрд доларів і створить 740 робочих місць в округах Монтгомері та Сміт. Він також згадав плани спорудити підприємство, яке назвав першим новим заводом із переробки мінералів у США з 1979 року.

Проєкт Crucible

Korea Zinc розробляє в Теннессі проєкт Project Crucible разом з урядом США та іншими партнерами. Загальна вартість інтегрованого заводу кольорових металів оцінюється приблизно у 7,4 млрд доларів.

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На підприємстві планують виробляти цинк, свинець, мідь і срібло, а також сурму, індій, вісмут, телур, паладій і галій. Загалом завод має випускати 11 мінералів, які уряд США відніс до критично важливих.

Постачання критичних мінералів

Проєкт реалізують на тлі зусиль Вашингтона зі скорочення залежності від Китаю та інших закордонних постачальників мінералів, потрібних для виробництва напівпровідників, батарей, оборонної продукції та енергетики.

У серпні міністр торгівлі США Говард Лутнік, як зазначає видання, згадав Project Crucible під час круглого столу Держдепартаменту щодо ланцюгів постачання критичних мінералів. Проєкт також фігурував у матеріалах Міжнародного енергетичного агентства та вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

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