Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Mohsen Rezaei oskarżył dowódcę Centralnego Dowództwa USA admirała Brada Coopera o rzekome organizowanie operacji przemytu ropy przez Cieśninę Ormuz z udziałem wojskowych Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Powiedział o tym w wywiadzie dla irańskiej państwowej stacji telewizyjnej Press TV, informuje Anadolu Agency.

Według Rezaeiego Cooper miał rzekomo kierować operacjami, w których pięć lub sześć małych jednostek przeładowywało ropę na duże tankowce. Irański urzędnik twierdzi również, że irańskie siły przez ostatnie dwa lub trzy miesiące każdej nocy uderzały w pięć lub sześć statków powiązanych z takimi operacjami.

USA i ZEA nie skomentowały natychmiast tych oskarżeń.

Twierdzenia o kontroli nad cieśniną

Rezaei odrzucił oświadczenie prezydenta USA Donalda Trumpa o otwartości Cieśniny Ormuz. Utrzymuje, że Iran zachowuje kontrolę nad strategiczną drogą wodną i zamierza zapewniać tam, jak to ujął, pokój i bezpieczeństwo w regionie.

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Irański urzędnik oświadczył, że wielkość żeglugi przez cieśninę wciąż jest znacznie niższa niż przed wojną. Oskarżył również Waszyngton i jego regionalnych sojuszników o wykorzystywanie sieci przemytniczych do transportowania ropy przez tę drogę wodną.

Groźba wobec infrastruktury technologicznej

Rezaei ostrzegł, że w przypadku nowego ataku USA na Iran Teheran może uderzyć w infrastrukturę technologiczną powiązaną ze Stanami Zjednoczonymi w regionie. Wymienił kable, centra przetwarzania danych, obiekty sztucznej inteligencji i inne obiekty, oceniając ich łączną wartość na ponad 2 bln dolarów.

Oświadczył również, że Iran jest gotowy wykorzystać dodatkowe zdolności wojskowe w przypadku wznowienia działań wojennych. Według Anadolu Agency Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi 28 lutego, a w czerwcu Waszyngton i Teheran podpisały memorandum o swobodzie żeglugi w Cieśninie Ormuz. Jego realizacja została wstrzymana z powodu rozbieżności dotyczących bezpieczeństwa w Cieśninie Ormuz.

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