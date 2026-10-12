Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи обвинил командующего Центральным командованием США адмирала Брэда Купера в якобы организации операций по контрабанде нефти через Ормузский пролив с участием военных Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом он заявил в интервью иранскому государственному телеканалу Press TV, сообщает Anadolu Agency.

По словам Резаи, Купер якобы руководил операциями, в ходе которых пять или шесть малых судов перегружали нефть на крупные танкеры. Иранский чиновник также утверждает, что иранские силы в течение последних двух-трех месяцев каждую ночь наносили удары по пяти или шести судам, связанным с такими операциями.

США и ОАЭ не предоставили немедленных комментариев относительно этих обвинений.

Заявления о контроле над проливом

Резаи отверг заявление президента США Дональда Трампа об открытости Ормузского пролива. Он настаивает, что Иран сохраняет контроль над стратегической водной артерией и намерен обеспечивать там, по его словам, мир и безопасность в регионе.

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Иранский чиновник заявил, что объемы судоходства через пролив все еще значительно ниже довоенного уровня. Он также обвинил Вашингтон и его региональных союзников в использовании контрабандных сетей для транспортировки нефти через эту водную артерию.

Угроза технологической инфраструктуре

Резаи предупредил, что в случае нового нападения США на Иран Тегеран может нанести удары по технологической инфраструктуре, связанной с Соединенными Штатами, в регионе. Он упомянул кабели, центры обработки данных, объекты искусственного интеллекта и другие объекты, оценив их совокупную стоимость более чем в 2 трлн долларов.

Он также заявил о готовности Ирана задействовать дополнительные военные возможности в случае возобновления боевых действий. По данным Anadolu Agency, США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля, а в июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о свободе навигации в Ормузском проливе. Его реализация остановилась из-за разногласий по поводу безопасности в Ормузском проливе.

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