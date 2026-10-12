伊朗最高国家安全委员会秘书莫森·雷扎伊指控美国中央司令部司令、海军上将布拉德·库珀涉嫌组织经由霍尔木兹海峡的石油走私活动，并有阿拉伯联合酋长国军方人员参与。他在接受伊朗国家电视台Press TV采访时作出上述表示，阿纳多卢通讯社报道。

雷扎伊称，库珀涉嫌指挥相关行动，五六艘小型船只在行动中将石油转运至大型油轮。这名伊朗官员还声称，在过去两三个月中，伊朗部队每晚都对五六艘与此类行动有关的船只发动打击。

美国和阿联酋未立即就这些指控发表评论。

有关控制海峡的声明

雷扎伊驳斥了美国总统唐纳德·特朗普有关霍尔木兹海峡开放的说法。他坚称，伊朗仍控制着这条战略水道，并打算在那里确保——用他的话说——地区的和平与安全。

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这名伊朗官员表示，经由该海峡的航运量仍显著低于战前水平。他还指控华盛顿及其地区盟友利用走私网络经由这条水道运输石油。

对技术基础设施的威胁

雷扎伊警告称，若美国再次袭击伊朗，德黑兰可能打击该地区与美国有关联的技术基础设施。他提到电缆、数据处理中心、人工智能设施及其他设施，并估计其总价值超过2万亿美元。

他还表示，若战事重启，伊朗已准备动用额外的军事能力。据阿纳多卢通讯社报道，美国和以色列于2月28日对伊朗发动战争，6月华盛顿与德黑兰签署了关于霍尔木兹海峡航行自由的备忘录。由于在霍尔木兹海峡安全问题上存在分歧，该备忘录的实施已停滞。

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