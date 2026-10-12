Australijski inżynier Robert Peter opuścił Irak — ABC News Australia

Australijski inżynier Robert Peter opuścił Irak pięć lat po aresztowaniu. Minister spraw zagranicznych Australii Penny Wong potwierdziła, że 51-letni Peter wyjechał z Bagdadu i może połączyć się z rodziną w Irlandii, informuje ABC News.

Aresztowanie i więzienie

Peter i jego kolega z Egiptu zostali aresztowani w kwietniu 2021 roku. Postawiono im zarzuty oszustwa. Peter od początku utrzymywał, że jest niewinny. Przyjaciele i rodzina inżyniera nazywali zarzuty przeciwko niemu sfabrykowanymi.

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Ograniczenia wyjazdu

Peter został zwolniony z więzienia w czerwcu 2025 roku po ponad czterech latach pozbawienia wolności. Po zwolnieniu pozostawał w Iraku z powodu ograniczeń dotyczących wyjazdu z kraju.

Według Wong Peter już wyjechał z Bagdadu. Krótko przed wyjazdem rozmawiał telefonicznie z minister spraw zagranicznych Australii.

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