Австралійський інженер Роберт Петер залишив Ірак — ABC News Australia

Австралійський інженер Роберт Петер залишив Ірак через п’ять років після арешту. Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг підтвердила, що 51-річний Петер виїхав із Багдада і може возз’єднатися з родиною в Ірландії, повідомляє ABC News.

Арешт і ув’язнення

Петера та його колегу з Єгипту заарештували у квітні 2021 року. Їм висунули обвинувачення в обмані. Петер від початку наполягав на своїй невинуватості. Друзі та родина інженера називали висунуті проти нього звинувачення сфабрикованими.

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Обмеження на виїзд

У червні 2025 року Петера звільнили з в’язниці після понад чотирьох років ув’язнення. Після звільнення він залишався в Іраку через обмеження на виїзд з країни.

За словами Вонг, Петер уже виїхав із Багдада. Незадовго до від’їзду він поговорив із міністеркою закордонних справ Австралії телефоном.

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