Христодулідіс прагне досягти прогресу щодо 19 пропозицій на переговорах — Cyprus Mail

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс прагне досягти суттєвого прогресу щодо 19 пропозицій із відновлення переговорів з кіпрського питання на зустрічі з лідером турків-кіпріотів Туфаном Ерхюрманом у вівторок. Про це заявив речник уряду Константінос Летимбіотіс, повідомляє Cyprus Mail.

За словами Летимбіотіса, пропозиції охоплюють заходи зі зміцнення довіри, методологію переговорів і суть кіпрського питання. Це три напрями, які генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш визначив необхідними для руху до розширеної конференції.

Очікування від зустрічі

Уряд Кіпру розраховує на предметне обговорення пропозицій і відповідь на порушені питання. Летимбіотіс також заявив, що сторони можуть просунутися в питанні пунктів перетину. За його словами, кожна зустріч з іншою стороною є можливістю для прогресу.

Христодулідіс представив 19 пропозицій Ерхюрману під час їхньої попередньої зустрічі. Тоді лідер турків-кіпріотів утримався від остаточної позиції, оскільки хотів додатково вивчити документ. Президент Кіпру також передав пропозиції Гутеррешу та його особистій посланниці Марії Анхелі Ольгін.

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Вароша та попередні переговори

Речник уряду не підтвердив повідомлення, що пропозиції передбачають повернення греків-кіпріотів до Вароші під управлінням ООН і відкриття порту Фамагусти під наглядом Євросоюзу. Він наголосив, що будь-які компроміси мають відповідати резолюціям Ради Безпеки ООН та раніше досягнутому зближенню позицій.

Летимбіотіс навів згоду греко-кіпрської сторони на компромісний маршрут запропонованого пункту перетину Ат'єну—Пірой як приклад готовності враховувати пропозиції заради прогресу. Він також повідомив, що процес фіксації зближення позицій, досягнутих під час попередніх переговорів, завершено, однак документ сторонам ще не передали. Уряд Кіпру наполягає, щоб його надали сторонам для коментарів до відновлення переговорів.

Ольгін заявляла про намір відвідати Кіпр у жовтні, а уряд очікує підтвердження дат візиту. Летимбіотіс додав, що, на думку уряду, поступ можливий за наявності політичної волі всіх сторін, водночас назвав підтримку Туреччиною моделі двох держав перешкодою.

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