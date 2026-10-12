Президент Кипра Никос Христодулидис намерен добиться существенного прогресса по 19 предложениям о возобновлении переговоров по кипрскому вопросу на встрече с лидером турок-киприотов Туфаном Эрхюрманом во вторник. Об этом заявил представитель правительства Константинос Летимбиотис, сообщает Cyprus Mail.

По словам Летимбиотиса, предложения охватывают меры укрепления доверия, методологию переговоров и суть кипрского вопроса. Это три направления, которые генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш определил как необходимые для движения к расширенной конференции.

Ожидания от встречи

Правительство Кипра рассчитывает на предметное обсуждение предложений и ответ на поднятые вопросы. Летимбиотис также заявил, что стороны могут продвинуться в вопросе пунктов пропуска. По его словам, каждая встреча с другой стороной является возможностью для прогресса.

Христодулидис представил 19 предложений Эрхюрману во время их предыдущей встречи. Тогда лидер турок-киприотов воздержался от окончательной позиции, поскольку хотел дополнительно изучить документ. Президент Кипра также передал предложения Гутеррешу и его личной посланнице Марии Анхеле Ольгин.

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Вароша и предыдущие переговоры

Представитель правительства не подтвердил сообщения о том, что предложения предусматривают возвращение греков-киприотов в Варошу под управлением ООН и открытие порта Фамагусты под надзором Европейского союза. Он подчеркнул, что любые компромиссы должны соответствовать резолюциям Совета Безопасности ООН и ранее достигнутому сближению позиций.

Летимбиотис привел согласие греко-кипрской стороны на компромиссный маршрут предложенного пункта пропуска Атиену—Пирой как пример готовности учитывать предложения ради прогресса. Он также сообщил, что процесс фиксации сближения позиций, достигнутого во время предыдущих переговоров, завершен, однако документ сторонам еще не передали. Правительство Кипра настаивает, чтобы его предоставили сторонам для комментариев до возобновления переговоров.

Ольгин заявляла о намерении посетить Кипр в октябре, а правительство ожидает подтверждения дат визита. Летимбиотис добавил, что, по мнению правительства, прогресс возможен при наличии политической воли всех сторон, одновременно назвав препятствием поддержку Турцией модели двух государств.

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