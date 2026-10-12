Prezydent Cypru Nikos Christodoulides dąży do osiągnięcia znaczącego postępu w sprawie 19 propozycji wznowienia negocjacji dotyczących kwestii cypryjskiej podczas wtorkowego spotkania z przywódcą Turków cypryjskich Tufanem Erhürmanem. Poinformował o tym rzecznik rządu Konstantinos Letymbiotis, podaje Cyprus Mail.

Według Letymbiotisa propozycje obejmują środki budowy zaufania, metodologię negocjacji oraz istotę kwestii cypryjskiej. Są to trzy obszary, które sekretarz generalny ONZ António Guterres uznał za niezbędne do przejścia do rozszerzonej konferencji.

Oczekiwania wobec spotkania

Rząd Cypru liczy na merytoryczną dyskusję nad propozycjami i odpowiedź na poruszone kwestie. Letymbiotis oświadczył również, że strony mogą posunąć się naprzód w kwestii przejść granicznych. Jak powiedział, każde spotkanie z drugą stroną jest okazją do postępu.

Christodoulides przedstawił Erhürmanowi 19 propozycji podczas ich poprzedniego spotkania. Wówczas przywódca Turków cypryjskich powstrzymał się od zajęcia ostatecznego stanowiska, ponieważ chciał dodatkowo przeanalizować dokument. Prezydent Cypru przekazał również propozycje Guterresowi i jego osobistej wysłanniczce Maríi Ángeli Holguín.

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Warosza i wcześniejsze negocjacje

Rzecznik rządu nie potwierdził doniesień, że propozycje przewidują powrót Greków cypryjskich do Waroszy pod administracją ONZ oraz otwarcie portu w Famaguście pod nadzorem Unii Europejskiej. Podkreślił, że wszelkie kompromisy muszą być zgodne z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz wcześniej osiągniętym zbliżeniem stanowisk.

Letymbiotis wskazał zgodę strony grecko-cypryjskiej na kompromisowy przebieg proponowanego przejścia Athienu–Pyroi jako przykład gotowości do uwzględniania propozycji dla osiągnięcia postępu. Poinformował również, że zakończono proces dokumentowania zbliżenia stanowisk osiągniętego podczas wcześniejszych negocjacji, jednak dokument nie został jeszcze przekazany stronom. Rząd Cypru nalega, by przekazać go stronom do komentarzy przed wznowieniem negocjacji.

Holguín deklarowała zamiar odwiedzenia Cypru w październiku, a rząd oczekuje na potwierdzenie dat wizyty. Letymbiotis dodał, że zdaniem rządu postęp jest możliwy przy istnieniu woli politycznej wszystkich stron, jednocześnie nazywając przeszkodą poparcie Turcji dla modelu dwóch państw.

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