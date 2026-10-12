Sąd Najwyższy Indii w Nowym Delhi ma we wtorek rozpatrzyć petycję dotyczącą domniemanych naruszeń podczas ogólnokrajowej rewizji list wyborców. Rozprawa odbędzie się w trakcie trzeciego dnia protestów w stolicy. Partie opozycyjne oraz zwolennicy ruchu „Cockroach Party” domagają się dymisji głównego komisarza wyborczego Gyanesha Kumara.

Jak informuje ABC News Australia, w poniedziałek w Nowym Delhi zamknięto sześć dużych stacji metra i rozmieszczono tysiące funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Mimo policyjnych barykad protestujący dołączyli do marszu w kierunku najwyższego sądu kraju. Pochód poprowadził Rahul Gandhi z opozycyjnej partii Indyjski Kongres Narodowy, który trzymał kopię konstytucji.

Petycja w sprawie list wyborców

Uczestnicy protestów sprzeciwiają się usunięciu milionów nazwisk z list wyborców. Według materiału z list wykluczono ponad 130 milionów osób, w tym 28 milionów zmarłych, 63 miliony osób, które zmieniły miejsce zamieszkania, oraz 30 milionów osób, których nie udało się odnaleźć.

Krytycy twierdzą, że rewizja list może być korzystna dla Bharatiya Janata Party premiera Narendry Modiego. Indyjska Komisja Wyborcza zaprzeczyła naruszeniom i oświadczyła, że wyborcy, których nazwiska usunięto przez pomyłkę, mogą zarejestrować się ponownie.

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Petycja złożona w poniedziałek wieczorem dotyczy domniemanych naruszeń podczas rewizji list. Jej autorzy proszą o przeprowadzenie audytu usunięć, wprowadzenie gwarancji przed wykluczaniem wyborców bez powiadomienia, przeprowadzenie rozpraw oraz tymczasowe wstrzymanie procedury w całym kraju.

Nowe miejsca zgromadzeń

Policja w Nowym Delhi zakazała organizowania akcji na Jantar Mantar, od lat będącym miejscem protestów, i wyznaczyła trzy nowe lokalizacje. Lider Partii Samadźwadi Akhilesh Yadav oświadczył, że będzie kontynuował protest, a zakaz nazwał porażką rządu Bharatiya Janata Party.

Poniedziałkowa akcja odbyła się po masowych zatrzymaniach aktywistów w stolicy w trakcie weekendu. Większość zatrzymanych, wśród nich trzech liderów ruchu „Cockroach Party”, została później zwolniona. Deputowany Komunistycznej Partii Indii John Brittas powiedział, że podczas niedzielnej demonstracji policja brutalnie go traktowała.

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