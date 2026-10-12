Верховный суд Индии в Нью-Дели во вторник должен рассмотреть петицию о предполагаемых нарушениях во время общенационального пересмотра списков избирателей. Слушание пройдет на фоне третьего дня протестов в столице. Оппозиционные партии и сторонники движения «Cockroach Party» требуют отставки главного избирательного комиссара Гьянеша Кумара.

Как сообщает ABC News Australia, в понедельник в Нью-Дели закрыли шесть крупных станций метро и развернули тысячи сотрудников служб безопасности. Несмотря на полицейские баррикады, протестующие присоединились к маршу к высшему суду страны. Шествие возглавил Рахул Ганди из оппозиционной партии Индийский национальный конгресс, державший копию конституции.

Петиция по спискам избирателей

Участники протестов выступают против исключения миллионов имен из списков избирателей. По данным материала, из списков исключили более 130 миллионов человек, в том числе 28 миллионов умерших, 63 миллиона сменивших место жительства и 30 миллионов человек, которых не удалось найти.

Критики утверждают, что пересмотр списков может быть выгоден Бхаратия джаната парти премьер-министра Нарендры Моди. Избирательная комиссия Индии отвергла обвинения в нарушениях и заявила, что избиратели, чьи имена были удалены по ошибке, могут зарегистрироваться повторно.

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Петиция, поданная в понедельник вечером, касается предполагаемых нарушений во время пересмотра списков. Ее авторы просят провести аудит исключений, ввести гарантии против исключения избирателей без уведомления, провести слушания и временно приостановить процедуру по всей стране.

Новые места для акций

Полиция Нью-Дели запретила проводить акции на Джантар-Мантаре, многолетнем месте проведения протестов, и определила три новые локации. Лидер партии «Самаджвади» Ахилеш Ядав заявил, что продолжит протест, а запрет назвал поражением правительства Бхаратия джаната парти.

Понедельничная акция состоялась после массовых задержаний активистов в столице в течение выходных. Большинство задержанных, среди которых были трое лидеров движения «Cockroach Party», позднее отпустили. Депутат от Коммунистической партии Индии Джон Бриттас заявил, что во время воскресной демонстрации полиция жестоко с ним обращалась.

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