印度新德里的最高法院将于周二审理一份有关全国选民名册修订期间涉嫌违规的请愿书。听证会将在首都抗议活动进入第三天的背景下举行。反对党和“Cockroach Party”运动的支持者要求首席选举专员格亚内什·库马尔辞职。

据ABC News Australia报道，周一，新德里关闭了六个大型地铁站，并部署了数千名安全人员。尽管警方设置了路障，抗议者仍加入了前往该国最高法院的游行。游行由反对党印度国民大会党的拉胡尔·甘地率领，他手持一份宪法副本。

有关选民名册的请愿书

抗议参与者反对从选民名册中删除数百万人的姓名。根据报道，超过1.3亿人被从名册中剔除，其中包括2800万名已故人员、6300万名更改居住地的人员，以及3000万名无法找到的人员。

批评人士称，名册修订可能有利于总理纳伦德拉·莫迪领导的印度人民党。印度选举委员会否认存在违规行为，并表示姓名被错误删除的选民可以重新登记。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

这份于周一晚间提交的请愿书涉及名册修订期间涉嫌存在的违规行为。请愿书作者要求对删除情况进行审计，建立防止在未通知的情况下剔除选民的保障措施，举行听证会，并暂时叫停全国范围内的程序。

新的集会地点

新德里警方禁止在长期以来的抗议地点简塔尔·曼塔尔举行集会，并确定了三个新地点。社会党领导人阿基列什·亚达夫表示，他将继续抗议，并称该禁令是印度人民党政府的失败。

周一的活动发生在首都周末期间大规模拘留活动人士之后。大多数被拘留者随后获释，其中包括“Cockroach Party”运动的三名领导人。印度共产党议员约翰·布里塔斯表示，在周日的示威活动中，警方对他进行了粗暴对待。

关注我们在