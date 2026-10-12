Верховний суд Індії розгляне петицію щодо виборчих списків — ABC News Australia

Верховний суд Індії у Нью-Делі у вівторок має розглянути петицію щодо ймовірних порушень під час загальнонаціонального перегляду списків виборців. Слухання відбудеться на тлі третього дня протестів у столиці. Опозиційні партії та прихильники руху «Cockroach Party» вимагають відставки головного виборчого комісара Г'янеша Кумара.

Як повідомляє ABC News Australia, у понеділок у Нью-Делі закрили шість великих станцій метро та розгорнули тисячі співробітників служб безпеки. Попри поліцейські барикади, протестувальники долучилися до маршу до найвищого суду країни. Процесію очолив Рахул Ганді з опозиційної партії Індійський національний конгрес, який тримав копію конституції.

Петиція щодо списків виборців

Учасники протестів виступають проти вилучення мільйонів імен зі списків виборців. За даними матеріалу, зі списків виключили понад 130 мільйонів осіб, зокрема 28 мільйонів померлих, 63 мільйони тих, хто змінив місце проживання, та 30 мільйонів людей, яких не вдалося знайти.

Критики стверджують, що перегляд списків може бути вигідним для Бхаратія джаната парті прем'єр-міністра Нарендри Моді. Виборча комісія Індії заперечила порушення та заявила, що виборці, чиї імена видалили помилково, можуть зареєструватися повторно.

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Подана в понеділок увечері петиція стосується ймовірних порушень під час перегляду списків. Її автори просять провести аудит вилучень, запровадити гарантії проти виключення виборців без повідомлення, провести слухання та тимчасово зупинити процедуру по всій країні.

Нові місця для акцій

Поліція Нью-Делі заборонила проводити акції на Джантар-Мантарі, багаторічному місці проведення протестів, та визначила три нові локації. Лідер партії «Самаджваді» Ахілеш Ядав заявив, що продовжить протест, а заборону назвав поразкою уряду Бхаратія джаната парті.

Понеділкова акція відбулася після масштабних затримань активістів у столиці протягом вихідних. Більшість затриманих, серед яких троє лідерів руху «Cockroach Party», згодом відпустили. Депутат від Комуністичної партії Індії Джон Бріттас заявив, що під час недільної демонстрації поліція жорстоко поводилася з ним.

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