塞浦路斯总统尼科斯·克里斯托祖利季斯希望在周二与塞浦路斯土耳其人领导人图凡·埃尔许尔曼会面时，就恢复塞浦路斯问题谈判的19项提议取得实质性进展。政府发言人康斯坦蒂诺斯·莱廷比奥蒂斯表示，Cyprus Mail报道。

莱廷比奥蒂斯表示，这些提议涵盖建立信任措施、谈判方法以及塞浦路斯问题的实质内容。这是联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯确定的、为迈向扩大会议所必需的三个方向。

对会面的期待

塞浦路斯政府期待就这些提议进行实质性讨论，并就提出的问题得到答复。莱廷比奥蒂斯还表示，双方可以在过境点问题上取得进展。他说，每一次与另一方的会面都是取得进展的机会。

克里斯托祖利季斯在双方上一次会面时向埃尔许尔曼提出了这19项提议。当时，这位塞浦路斯土耳其人领导人没有作出最终立场，因为他希望进一步研究该文件。塞浦路斯总统还将这些提议交给了古特雷斯及其个人特使玛丽亚·安赫拉·奥尔金。

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瓦罗沙与此前的谈判

政府发言人未证实有关这些提议包括让塞浦路斯希腊人返回由联合国管理的瓦罗沙，以及在欧盟监督下开放法马古斯塔港的报道。他强调，任何妥协都必须符合联合国安理会决议以及此前达成的立场趋同。

莱廷比奥蒂斯以塞浦路斯希腊族一方同意拟议的阿西耶努—皮罗伊过境点折中路线为例，说明其为取得进展而考虑提议的意愿。他还表示，对此前谈判中达成立场趋同的记录工作已经完成，但该文件尚未交给双方。塞浦路斯政府坚持应在恢复谈判前将其提供给双方征求意见。

奥尔金曾表示计划于10月访问塞浦路斯，政府正等待确认访问日期。莱廷比奥蒂斯补充说，政府认为，只要各方都具备政治意愿，进展就有可能实现，同时他称土耳其支持两国模式是一项障碍。

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