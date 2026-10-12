Австралийский инженер Роберт Петер покинул Ирак — ABC News Australia

Австралийский инженер Роберт Петер покинул Ирак через пять лет после ареста. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг подтвердила, что 51-летний Петер выехал из Багдада и может воссоединиться с семьей в Ирландии, сообщает ABC News.

Арест и заключение

Петера и его коллегу из Египта арестовали в апреле 2021 года. Им предъявили обвинения в обмане. Петер с самого начала настаивал на своей невиновности. Друзья и семья инженера называли выдвинутые против него обвинения сфабрикованными.

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Ограничения на выезд

Петера освободили из тюрьмы в июне 2025 года после более чем четырех лет заключения. После освобождения он оставался в Ираке из-за ограничений на выезд из страны.

По словам Вонг, Петер уже выехал из Багдада. Незадолго до отъезда он поговорил по телефону с министром иностранных дел Австралии.

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