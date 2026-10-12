Ministerstwo Edukacji Korei Południowej wybrało 33 prywatne uniwersytety i kolegia do nowego pięcioletniego programu wsparcia o wartości 600 mld wonów, czyli około 450 mln dolarów. Środki zostaną przeznaczone na rozwój wyspecjalizowanych dziedzin, w tym półprzewodników, fizycznej sztucznej inteligencji i lotnictwa, informuje Korea Herald.

Wsparcie do 2030 roku

Finansowanie będzie trwało od 2026 do 2030 roku. Do programu wybrano 16 uniwersytetów z czteroletnim programem studiów oraz 17 kolegiów junior. Wszystkie 16 uniwersytetów znajduje się poza regionem metropolitalnym Seulu, podczas gdy kolegia działają zarówno w regionie metropolitalnym, jak i w innych częściach kraju.

W 2026 roku rząd przewidział 85 mld wonów dla uniwersytetów i 34 mld wonów dla kolegiów junior. Średnie wsparcie wyniesie około 5 mld wonów na jeden uniwersytet i 2 mld wonów na jedno kolegium.

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Specjalizacja i ograniczenie naboru

Placówki mają skoncentrować zasoby na trzech obszarach: zaawansowanych i regionalnych branżach strategicznych, usługach zdrowotnych i opiekuńczych oraz kulturze i treściach. Uniwersytet Sun Moon będzie specjalizował się w półprzewodnikach, a uniwersytety Kyungwoon i Chodang — w lotnictwie. Gumi College będzie działać w obszarze fizycznej AI, natomiast Yeungnam University College będzie rozwijać kierunki związane z półprzewodnikami i fizyczną AI.

Uczestnicy programu muszą do 2030 roku zmniejszyć limity przyjęć o co najmniej 3% oraz zreorganizować jednostki, aby skoncentrować zasoby w określonych specjalizacjach. Muszą również wprowadzić środki ochrony studentów, których mogą dotknąć redukcje lub zamykanie jednostek.

Ministerstwo będzie korygować finansowanie na podstawie corocznych i okresowych ocen oraz monitorować realizację programu przez maksymalnie pięć kolejnych lat po jego zakończeniu.

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