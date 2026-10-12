Південна Корея виділить 600 млрд вон 33 приватним вишам — Korea Herald

Міністерство освіти Південної Кореї відібрало 33 приватні університети та коледжі для нової п’ятирічної програми підтримки обсягом 600 млрд вон, або близько 450 млн доларів. Кошти спрямують на розвиток спеціалізованих напрямів, зокрема напівпровідників, фізичного штучного інтелекту та авіації, повідомляє Korea Herald.

Підтримка до 2030 року

Фінансування триватиме з 2026 до 2030 року. До програми відібрали 16 університетів із чотирирічним навчанням та 17 молодших коледжів. Усі 16 університетів розташовані поза столичним регіоном Сеула, тоді як коледжі працюють як у столичному регіоні, так і в інших частинах країни.

У 2026 році уряд передбачив 85 млрд вон для університетів і 34 млрд вон для молодших коледжів. Середній обсяг підтримки становитиме приблизно 5 млрд вон на один університет та 2 млрд вон на один коледж.

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Спеціалізація та скорочення набору

Заклади мають зосередити ресурси на трьох напрямах: передових і регіональних стратегічних галузях, послугах у сфері здоров’я та догляду, а також культурі й контенті. Університет Сонмун спеціалізуватиметься на напівпровідниках, а університети Кьонгун і Чодан — на авіації. Коледж Кумі працюватиме у сфері фізичного ШІ, тоді як Коледж університету Йоннам розвиватиме напрями напівпровідників і фізичного ШІ.

Учасники програми мають до 2030 року скоротити квоти на вступ щонайменше на 3% та реорганізувати підрозділи для концентрації ресурсів у визначених спеціалізаціях. Вони також повинні запровадити заходи захисту студентів, яких можуть торкнутися скорочення або закриття підрозділів.

Міністерство коригуватиме фінансування за результатами щорічних і проміжних оцінювань та контролюватиме виконання програми ще до п’яти років після її завершення.

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