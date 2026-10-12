韩国教育部为一项新的五年支持计划选定了33所私立大学和学院，规模为6000亿韩元，约合4.5亿美元。资金将用于发展专业领域，包括半导体、具身人工智能和航空业，《韩国先驱报》报道。

支持将持续至2030年

资金支持将从2026年持续到2030年。该计划选定了16所四年制大学和17所专科院校。16所大学全部位于首尔首都圈以外，而这些学院则分布在首都圈和韩国其他地区。

2026年，政府为大学安排了850亿韩元，为专科院校安排了340亿韩元。平均每所大学将获得约50亿韩元支持，每所学院将获得约20亿韩元支持。

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专业化与缩减招生

这些院校必须将资源集中于三个领域：先进及区域战略产业、健康与照护服务，以及文化与内容。鲜文大学将专注于半导体，庆云大学和草堂大学将专注于航空业。龟尾学院将从事具身人工智能领域，岭南大学学院则将发展半导体和具身人工智能方向。

项目参与者必须在2030年前将招生名额至少削减3%，并重组院系，以便将资源集中于指定的专业方向。他们还必须采取措施保护可能受到院系缩减或关闭影响的学生。

教育部将根据年度和中期评估结果调整资金，并将在项目结束后最多再监督其实施五年。

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