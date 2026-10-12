Министерство образования Южной Кореи отобрало 33 частных университета и колледжа для новой пятилетней программы поддержки объемом 600 млрд вон, или около 450 млн долларов. Средства направят на развитие специализированных направлений, включая полупроводники, физический искусственный интеллект и авиацию, сообщает Korea Herald.

Поддержка до 2030 года

Финансирование будет осуществляться с 2026 по 2030 год. Для программы отобрали 16 университетов с четырехлетним обучением и 17 младших колледжей. Все 16 университетов расположены за пределами столичного региона Сеула, тогда как колледжи работают как в столичном регионе, так и в других частях страны.

В 2026 году правительство предусмотрело 85 млрд вон для университетов и 34 млрд вон для младших колледжей. Средний объем поддержки составит примерно 5 млрд вон на один университет и 2 млрд вон на один колледж.

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Специализация и сокращение набора

Учреждения должны сосредоточить ресурсы на трех направлениях: передовых и региональных стратегических отраслях, услугах в сфере здравоохранения и ухода, а также культуре и контенте. Университет Санмун будет специализироваться на полупроводниках, а университеты Кёнун и Чодан — на авиации. Колледж Куми будет работать в сфере физического ИИ, тогда как колледж университета Ённам будет развивать направления полупроводников и физического ИИ.

Участники программы должны до 2030 года сократить квоты на прием как минимум на 3% и реорганизовать подразделения для концентрации ресурсов в определенных специализациях. Они также должны ввести меры защиты студентов, которых могут затронуть сокращение или закрытие подразделений.

Министерство будет корректировать финансирование по результатам ежегодных и промежуточных оценок и контролировать выполнение программы еще до пяти лет после ее завершения.

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