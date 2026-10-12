Na granicy Nepalu z Indiami wzrósł ruch nepalskich migrantów zarobkowych wracających do domu na święto Dashain. Przez przejście graniczne Jamunaha w Nepalgunj codziennie przybywa około 10 tys. osób, a w ciągu poprzednich pięciu dni granicę przekroczyło ponad 50 tys. Nepalczyków, podaje Kathmandu Post.

Komendant rejonowego posterunku policji w Jamunaha, Rajan Prasad Bhattarai, oświadczył, że liczba powracających osób rośnie wraz ze zbliżaniem się Dashain. Przejście obsługuje pasażerów podróżujących do prowincji Lumbini, Karnali i Sudurpashchim. Wielu migrantów spędza od trzech do pięciu dni w drodze z Indii autobusami i pociągami.

Skargi na zawyżone opłaty

Pasażerowie skarżą się, że kierowcy autoriksz mogą zawyżać ceny. Na przejściu Gaddachauki, według źródła, niektórzy kierowcy wysadzają również ludzi w połowie drogi do celu. W pobliżu punktu celnego Trinagar, niedaleko przejścia Gauriphanta w dystrykcie Kailali, ustalona opłata za przejazd na plac Traffic Chowk w Dhangadhi wynosi 30 rupii, a na dworzec autobusowy — 40 rupii. Jednocześnie, według policji, niektórzy kierowcy żądają od 500 do 1400 rupii.

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Aditya Khadka, który wrócił ze stanu Tamil Nadu, poinformował, że kierowca zażądał 800 rupii indyjskich za przejazd z Trinagar na dworzec autobusowy w Dhangadhi. Po skardze pasażera policja drogowa zatrzymała kierowcę. Kilka dni wcześniej od Kamali Pariyara z dystryktu Achham również pobrano 800 rupii indyjskich za tę trasę; policja zwróciła mu pieniądze.

Punkty pomocy dla pasażerów

Policja i lokalne władze otworzyły w pobliżu Jamunaha punkt pomocy dla pasażerów, aby zapobiegać oszustwom i rabunkom oraz zapewniać ludziom informacje, koordynację i wsparcie. W Trinagarze również wzmocniono nadzór: według Santosha Singha, kierownika lokalnego posterunku policji, przez Gauriphantę codziennie przybywa z Indii ponad 4 tys. pasażerów.

Podobne skargi odnotowano na przejściu Gaddachauki w dystrykcie Kanchanpur. Ustalona cena przejazdu do Mahendranagar wynosi 50 rupii, jednak niektórzy kierowcy, według relacji pasażerów, żądają dwa–trzy razy więcej, powołując się na obecność bagażu. Punkty pomocy otwarto na granicy i na dworcu autobusowym w Mahendranagarze.

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