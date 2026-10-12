На границе Непала с Индией вырос поток непальских трудовых мигрантов, возвращающихся домой на праздник Дашаин. Через пункт пропуска Джамунах в Непалгандже ежедневно прибывают около 10 тысяч человек, а за предыдущие пять дней границу пересекли более 50 тысяч непальцев, сообщает Kathmandu Post.

Начальник районного полицейского участка Джамунах Раджан Прасад Бхаттараи заявил, что число возвращающихся растет по мере приближения Дашаина. Пункт пропуска обслуживает пассажиров, направляющихся в провинции Лумбини, Карнали и Судурпашчим. Многие мигранты проводят в дороге из Индии на автобусах и поездах от трех до пяти дней.

Жалобы на завышенные тарифы

Пассажиры жалуются, что водители авторикш могут завышать цены. На переходе Гаддачауки, по данным источника, некоторые водители также высаживают людей на полпути к месту назначения. Возле таможенного пункта Тринагар неподалеку от перехода Гаурифанта в районе Кайлаи установленный тариф до площади Трафик-Чоук в Дхангадхи составляет 30 рупий, а до автостанции — 40 рупий. В то же время, по данным полиции, отдельные водители требуют от 500 до 1400 рупий.

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Адитья Кхадка, вернувшийся из штата Тамилнад, сообщил, что водитель потребовал 800 индийских рупий за поездку от Тринагара до автостанции Дхангадхи. После жалобы пассажира дорожная полиция задержала водителя. За несколько дней до этого с Камалы Парияра из района Ачхам также взяли 800 индийских рупий за этот маршрут; полиция вернула ему деньги.

Пункты помощи для пассажиров

Полиция и местные власти открыли возле Джамунаха пункт помощи пассажирам, чтобы предотвращать мошенничество и ограбления, а также предоставлять людям информацию, координацию и поддержку. В Тринагаре также усилили контроль: по словам руководителя местного полицейского поста Сантоша Сингха, через Гаурифанту ежедневно прибывают из Индии более 4 тысяч пассажиров.

Аналогичные жалобы фиксируют на переходе Гаддачауки в районе Канчанпур. Установленная цена поездки до Махендранагара составляет 50 рупий, однако некоторые водители, по сообщениям пассажиров, требуют в два-три раза больше, ссылаясь на наличие багажа. Пункты помощи открыли на границе и на автостанции Махендранагара.

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