在尼泊尔与印度边境，返乡庆祝达赛节的尼泊尔劳务移民人数增加。每天约有1万人通过尼泊尔根杰的贾穆纳哈口岸进入尼泊尔，过去5天内已有超过5万名尼泊尔人越过边境，《加德满都邮报》报道。

贾穆纳哈地区警察办公室负责人拉詹·普拉萨德·巴塔赖表示，随着达赛节临近，返乡人数正在增加。该口岸为前往蓝毗尼、卡尔纳利和苏杜尔帕希钦省的旅客提供服务。许多移民从印度乘坐巴士和火车返程需花费3至5天。

对抬高车费的投诉

乘客抱怨，机动三轮车司机可能抬高价格。据消息来源称，在加达乔基口岸，一些司机还会在距离目的地半途让乘客下车。在凯拉利地区高里凡塔口岸附近的特里纳加尔海关点，前往丹加迪交通广场的规定车费为30卢比，前往汽车站为40卢比。与此同时，据警方消息，一些司机索要500至1400卢比。

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从泰米尔纳德邦返回的阿迪蒂亚·卡德卡称，一名司机索要800印度卢比，作为从特里纳加尔到丹加迪汽车站的车费。乘客投诉后，交通警察拘留了该司机。几天前，来自阿查姆地区的卡马拉·帕里亚尔也被收取了该路线800印度卢比的费用；警方将钱退还给了他。

旅客援助点

警方和地方当局在贾穆纳哈附近设立了旅客援助点，以防止欺诈和抢劫，并为人们提供信息、协调和支持。特里纳加尔的监管也得到加强：当地警察哨所负责人桑托什·辛格表示，每天有超过4000名旅客经由高里凡塔从印度抵达。

在坎昌普尔地区的加达乔基口岸，也记录了类似投诉。前往马亨德拉纳加尔的规定车费为50卢比，但据乘客反映，一些司机以有行李为由索要两到三倍的费用。边境和马亨德拉纳加尔汽车站均已设立援助点。

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