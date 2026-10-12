Китай объявил в Пекине о санкциях против министра информационно-коммуникационных технологий Парагвая Густаво Вильяте и министра иностранных дел Белиза Фрэнсиса Фонсеки из-за дипломатических отношений их стран с Тайванем. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на заявление китайского МИД.

Ограничения для чиновников

Санкции предусматривают замораживание имущества и активов Вильяте и Фонсеки в Китае, отказ в выдаче виз, а также запрет китайским организациям вести с ними бизнес.

О мерах объявили через два дня после празднования национального дня Тайваня. Китай заявляет претензии на самоуправляемый остров как на свою территорию.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Контакты с Тайванем

Густаво Вильяте написал в социальных сетях по случаю национального дня Тайваня, что Парагвай подтверждает отношения дружбы и сотрудничества, основанные на общих ценностях и принципах: самоопределении народов, правах человека и демократии.

Президент Парагвая Сантьяго Пенья, который называл Тайвань фундаментальным партнёром страны, ранее в этом году посетил Тайбэй. Во время визита стороны подписали соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам, сотрудничестве в области кибербезопасности, а также инвестициях в искусственный интеллект и вычислительные технологии.

В прошлом месяце глава МИД Тайваня Линь Цзя-лун посетил Белиз. Тайваньское министерство сообщило, что стороны договорились углублять двусторонние связи. По данным издания, Тайвань поддерживает официальные дипломатические отношения с 12 странами, среди которых в Америке — Парагвай, Белиз, Гватемала и Гаити.

Читай нас в