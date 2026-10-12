中国在北京宣布，因两国与台湾保持外交关系，对巴拉圭信息和通信技术部长古斯塔沃·比利亚特以及伯利兹外交部长弗朗西斯·丰塞卡实施制裁。Channel NewsAsia报道，消息援引中国外交部声明。

对官员的限制

制裁措施包括冻结比利亚特和丰塞卡在中国的财产和资产、拒绝向他们发放签证，以及禁止中国组织与他们开展业务往来。

这些措施是在台湾庆祝“双十节”两天后宣布的。中国声称对这座自治岛屿拥有主权。

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与台湾的联系

古斯塔沃·比利亚特在社交媒体上就台湾“双十节”发文称，巴拉圭重申以共同价值观和原则为基础的友好与合作关系，这些原则包括民族自决、人权和民主。

巴拉圭总统圣地亚哥·培尼亚曾称台湾是该国的基础性伙伴，并于今年早些时候访问台北。访问期间，双方签署了刑事案件相互法律协助、网络安全合作，以及人工智能和计算技术投资方面的协议。

上个月，台湾外交部长林佳龙访问伯利兹。台湾外交部表示，双方同意深化双边关系。据该媒体报道，台湾与12个国家保持正式外交关系，其中美洲国家包括巴拉圭、伯利兹、危地马拉和海地。

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