Chiny ogłosiły w Pekinie sankcje wobec ministra technologii informacyjno-komunikacyjnych Paragwaju Gustavo Villate oraz ministra spraw zagranicznych Belize Francisa Fonseki z powodu stosunków dyplomatycznych ich krajów z Tajwanem. Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na oświadczenie chińskiego MSZ.

Ograniczenia dla urzędników

Sankcje przewidują zamrożenie majątku i aktywów Villate oraz Fonseki w Chinach, odmowę wydania wiz, a także zakaz prowadzenia z nimi interesów przez chińskie organizacje.

O środkach poinformowano dwa dni po obchodach święta narodowego Tajwanu. Chiny roszczą sobie prawa do samorządnej wyspy jako swojego terytorium.

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Kontakty z Tajwanem

Gustavo Villate napisał w mediach społecznościowych z okazji święta narodowego Tajwanu, że Paragwaj potwierdza relacje przyjaźni i współpracy oparte na wspólnych wartościach i zasadach: samostanowieniu narodów, prawach człowieka i demokracji.

Prezydent Paragwaju Santiago Peña, który nazywał Tajwan fundamentalnym partnerem kraju, odwiedził wcześniej w tym roku Tajpej. Podczas wizyty strony podpisały umowy o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, a także inwestycjach w sztuczną inteligencję i technologie obliczeniowe.

W ubiegłym miesiącu minister spraw zagranicznych Tajwanu Lin Chia-lung odwiedził Belize. Tajwańskie ministerstwo poinformowało, że strony uzgodniły pogłębianie więzi dwustronnych. Według publikacji Tajwan utrzymuje oficjalne stosunki dyplomatyczne z 12 państwami, w tym w obu Amerykach z Paragwajem, Belize, Gwatemalą i Haiti.

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