W Sienie we Włoszech jednostka kryminalistyczna karabinierów RIS poinformowała o cieniach na nagraniach z kamer monitoringu z nocy śmierci Davida Rossiego, byłego szefa komunikacji banku Monte dei Paschi di Siena. Jak informuje ANSA English, ustalenia przedstawiono drugiej parlamentarnej komisji badającej śmierć Rossiego.

Dwanaście fragmentów nagrania

W raporcie RIS wskazano, że na nagraniu znajduje się 12 fragmentów z cieniami, które są zgodne z obecnością jednej lub kilku osób w martwym punkcie przy wejściu do zaułka Vicolo Monte Pio. Nagrania obejmują około dziesięciu minut — od 20:04 do 20:14 6 marca 2013 roku.

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Tego wieczoru Rossi zginął po upadku z okna swojego biura w siedzibie banku. Ustalenia ekspertów opierają się na analizie nagrań z monitoringu oraz rekonstrukcji przeprowadzonej na miejscu 22 czerwca.

Oświadczenie przewodniczącego komisji

Przewodniczący komisji parlamentarnej Gianluca Vinci oświadczył, że mężczyzna w zaułku nie był przypadkowym przechodniem i odegrał aktywną rolę w zdarzeniu. Według niego mężczyzna przez 20 minut utrudniał pracę służb ratunkowych. RIS w swoim komunikacie zaznaczył, że chodziło o pomoc ratującą życie, która mogła ocalić Rossiemu życie.

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