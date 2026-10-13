W Pakistanie sędzia magistracki wschodniego okręgu we wtorek, 13 października, przekazał prezentera telewizyjnego Iqrarula Hassana pod opiekę Narodowej Agencji Dochodzeń w sprawie Cyberprzestępczości (NCCIA) na cztery dni.

Decyzja sądu

Jak podaje Dawn, decyzję podjął sędzia magistracki wschodniego okręgu. W materiale nie wskazano miejsca posiedzenia sądu ani nie podano innych okoliczności rozpatrywania sprawy. Publikacja jest datowana na 13 października 2026 roku i wskazuje, że informacja zostanie uzupełniona.

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Wersja agencji

Według NCCIA Hassan został zatrzymany z powodu rzekomego rozpowszechniania na swoich oficjalnych kontach w mediach społecznościowych treści, które agencja uznaje za antypaństwowe, fałszywe i zniesławiające. Informacja ta jest twierdzeniem agencji: w materiale Dawn nie przedstawiono stanowiska Hassana ani jego przedstawicieli wobec tych zarzutów. W tekście nie ma informacji o dalszych działaniach procesowych.

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