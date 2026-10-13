В Пакистане судебный магистрат восточного округа во вторник, 13 октября, передал телеведущего Икрарула Хассана под стражу Национального агентства по расследованию киберпреступлений (NCCIA) на четыре дня.

Решение суда

Как сообщает Dawn, решение принял судебный магистрат восточного округа. В материале не указано место судебного заседания и не приведены другие обстоятельства рассмотрения дела. Публикация датирована 13 октября 2026 года, и в ней указано, что сообщение будет дополнено.

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Версия агентства

По данным NCCIA, Хассана задержали из-за предполагаемого распространения на его официальных аккаунтах в соцсетях контента, который агентство считает антигосударственным, ложным и клеветническим. Эта информация является утверждением агентства: в материале Dawn не приведена позиция Хассана или его представителей относительно этих обвинений. Сведений о дальнейших процессуальных действиях в тексте нет.

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