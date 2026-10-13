В ОАЭ задержали двух пилотов flydubai — The Hindu

В Объединенных Арабских Эмиратах задержали двух граждан Мальдив, работающих пилотами авиакомпании flydubai, в рамках расследования предполагаемой попытки захвата самолета на рейсе Дубай—Тель-Авив. Об этом сообщает The Hindu.

По данным мальдивского портала Adhadhu, мужчин взяли под стражу 3 октября, а посольство Мальдив в ОАЭ уведомило их семьи о задержании. Власти Мальдив отказались комментировать это дело. Власти ОАЭ также не раскрыли подробностей подозрений в отношении задержанных и хода расследования их возможной причастности.

Расследование нападения на борту

Задержания произошли на фоне расширения расследования инцидента 30 сентября на рейсе FZ1073, следовавшем из Дубая в Тель-Авив. На борту находились 174 человека, включая пассажиров и членов экипажа.

По данным властей ОАЭ, второй пилот, 29-летний гражданин Омана Хаммам аль-Хаммами, обвиняется в нападении на командира экипажа — гражданина Индии Смита Маччхара — с топором и попытке взять управление самолетом. ОАЭ назвали инцидент попыткой террористического нападения.

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Маччхар получил тяжелые ранения, но, по сообщениям, оказал сопротивление нападавшему и открыл дверь кабины. После этого члены экипажа и пассажиры смогли обезвредить второго пилота и помочь стабилизировать самолет. Он совершил аварийную посадку в аэропорту Табук в Саудовской Аравии.

Возможные связи задержанных

По данным газеты Mihaaru, двое задержанных пилотов могли общаться с аль-Хаммами на работе и жить с ним в одном здании. В то же время правоохранительные органы не уточняли характер этих возможных связей и не сообщали о доказательствах по делу.

Генеральный прокурор ОАЭ заявил, что расследование проводится в координации с региональными службами безопасности, чтобы установить обстоятельства инцидента и возможные контакты обвиняемого с другими людьми или группами. Национальное агентство расследований Индии также открыло дело по факту нападения на Маччхара. Министерство иностранных дел Индии сообщало, что его состояние улучшается после операции в больнице Абу-Даби.

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