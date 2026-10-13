W ZEA zatrzymano dwóch pilotów flydubai — The Hindu

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich zatrzymano dwóch obywateli Malediwów pracujących jako piloci linii flydubai w ramach śledztwa w sprawie domniemanej próby uprowadzenia samolotu podczas lotu Dubaj–Tel Awiw. Poinformował o tym The Hindu.

Według malediwskiego portalu Adhadhu mężczyźni zostali zatrzymani 3 października, a Ambasada Malediwów w ZEA poinformowała ich rodziny o zatrzymaniu. Władze Malediwów odmówiły komentarza w tej sprawie. Władze ZEA również nie ujawniły szczegółów podejrzeń wobec zatrzymanych ani przebiegu śledztwa dotyczącego ich możliwego udziału.

Śledztwo w sprawie ataku na pokładzie

Zatrzymania nastąpiły w czasie rozszerzania śledztwa w sprawie incydentu z 30 września na pokładzie lotu FZ1073, lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Na pokładzie znajdowały się 174 osoby, w tym pasażerowie i członkowie załogi.

Według władz ZEA drugi pilot, 29-letni obywatel Omanu Hammam al-Hammami, jest oskarżony o zaatakowanie dowódcy załogi, obywatela Indii Smita Machchhara, siekierą oraz próbę przejęcia kontroli nad samolotem. ZEA określiły incydent jako próbę ataku terrorystycznego.

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Machchhar doznał ciężkich obrażeń, ale według doniesień stawiał opór napastnikowi i otworzył drzwi do kokpitu. Następnie członkowie załogi i pasażerowie zdołali obezwładnić drugiego pilota oraz pomóc ustabilizować samolot. Maszyna awaryjnie lądowała na lotnisku Tabuk w Arabii Saudyjskiej.

Możliwe powiązania zatrzymanych

Według gazety Mihaaru dwaj zatrzymani piloci mogli kontaktować się z al-Hammamim w pracy i mieszkać z nim w tym samym budynku. Jednocześnie organy ścigania nie sprecyzowały charakteru tych możliwych powiązań ani nie poinformowały o dowodach w sprawie.

Prokurator generalny ZEA oświadczył, że śledztwo jest prowadzone w koordynacji z regionalnymi służbami bezpieczeństwa, aby ustalić okoliczności incydentu i możliwe kontakty oskarżonego z innymi osobami lub grupami. Indyjska Narodowa Agencja Śledcza również wszczęła sprawę dotyczącą ataku na Machchhara. Indyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych informowało, że jego stan poprawia się po operacji w szpitalu w Abu Zabi.

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