两名flydubai飞行员在阿联酋被拘留——《印度教徒报》

两名在flydubai航空公司工作的马尔代夫籍飞行员在阿联酋被拘留，此举是对迪拜—特拉维夫航班上一起涉嫌劫持飞机未遂事件调查的一部分。《印度教徒报》对此进行了报道。

据马尔代夫媒体Adhadhu报道，这两名男子于10月3日被拘押，马尔代夫驻阿联酋大使馆已将拘留情况告知他们的家属。马尔代夫当局拒绝就此案发表评论。阿联酋当局也未披露针对被拘留者的怀疑细节，以及对其可能涉案情况的调查进展。

对机上袭击事件的调查

此次拘留发生在对9月30日FZ1073航班事件的调查扩大之际，该航班原定从迪拜飞往特拉维夫。机上共有174人，包括乘客和机组人员。

据阿联酋当局称，副驾驶、29岁的阿曼公民哈曼·阿尔-哈马米被控用斧头袭击机长、印度公民斯米特·马奇哈尔，并企图夺取飞机控制权。阿联酋将该事件称为一次未遂恐怖袭击。

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马奇哈尔受了重伤，但据报道，他反抗了袭击者并打开了驾驶舱门。随后，机组人员和乘客得以制服副驾驶，并帮助稳定飞机。飞机在沙特阿拉伯塔布克机场紧急降落。

被拘留者可能存在的关联

据Mihaaru报纸报道，两名被拘留的飞行员可能曾在工作中与阿尔-哈马米交流，并与其居住在同一栋楼内。与此同时，执法机构未说明这些可能关联的性质，也未透露案件中的任何证据。

阿联酋总检察长表示，调查正与地区安全机构协调进行，以查明事件情况，以及被告可能与其他个人或团体的联系。印度国家调查局也已就针对马奇哈尔的袭击立案。印度外交部表示，他在阿布扎比一家医院接受手术后，状况正在改善。

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