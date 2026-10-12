В Сиене, Италия, криминалистическое подразделение карабинеров RIS сообщило о тенях на записях камер наблюдения в ночь смерти бывшего руководителя по коммуникациям банка Monte dei Paschi di Siena Давида Росси. Как сообщает ANSA English, выводы представили второй парламентской комиссии по расследованию смерти Росси.

Двенадцать фрагментов видео

В отчете RIS указано, что на видео есть 12 фрагментов с тенями, которые согласуются с присутствием одного или нескольких человек в слепой зоне возле входа в переулок Виколо-Монте-Пио. Записи охватывают примерно десять минут — с 20:04 до 20:14 6 марта 2013 года.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Тем вечером Росси погиб после падения из окна своего офиса в штаб-квартире банка. Выводы экспертов основаны на анализе записей видеонаблюдения и моделировании, проведенном на месте 22 июня.

Заявление председателя комиссии

Председатель парламентской комиссии Джанлука Винчи заявил, что мужчина в переулке не был случайным прохожим и играл активную роль в событии. По его словам, этот мужчина в течение 20 минут препятствовал работе экстренных служб. RIS в своем сообщении отметил, что речь шла о жизненно важной помощи, которая могла спасти Росси жизнь.

Читай нас в