Более 5 тысяч правонарушителей в Англии и Уэльсе не получили электронные браслеты для мониторинга, поскольку сотрудники службы пробации не установили им устройства. Это составляет 15% всех людей, в отношении которых действовало предписание об электронном мониторинге, сообщает The Guardian со ссылкой на отчет Института государственного управления.

Проблемы с электронным мониторингом

В отчете отмечается, что с января по апрель браслеты не установили более чем 5 тысячам людей, которые должны были находиться под наблюдением. Еще почти 1 600 человек носили устройства, которые не передавали сигнал в систему мониторинга в течение двух недель из-за технических неисправностей или потому, что их не заряжали.

Авторы исследования пришли к выводу, что система электронного мониторинга работает ненадлежащим образом и не соответствует спросу. Ни одно подразделение службы пробации, проверенное в 2024 или 2025 году, не получило оценку выше «требует улучшения», а две трети подразделений были оценены как «неудовлетворительные».

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Нехватка работников службы пробации

Институт государственного управления заявил, что из-за дефицита персонала служба пробации вынуждена ограничивать надзор за правонарушителями. В отчете говорится, что после полного внедрения Закона о назначении наказаний 2026 года большинство осужденных будут проводить последнюю треть срока на условиях лицензии без активного надзора.

Заместительница директора Института государственного управления и автор отчета Кассия Роуленд заявила, что работники службы пробации чувствуют себя деморализованными, беспокоятся о собственной безопасности и рисках для общественности. По ее словам, из-за очередей некоторые заключенные завершают срок наказания еще до того, как могут начать программы помощи людям с зависимостями.

В отчете правительству рекомендовали постепенно увеличивать число работников службы пробации и вернуть домашнее содержание под стражей, чтобы помочь справиться с количеством заключенных. Правительство, со своей стороны, заявило о рекордных инвестициях в службу пробации, наказания в сообществе, расширение электронного мониторинга и набор тысяч новых сотрудников. В то же время авторы отчета предупредили, что распространение браслетов может дополнительно увеличить нагрузку на уже перегруженных работников.

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