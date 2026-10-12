英格兰和威尔士超过5000名违法者未获得电子监控脚环，原因是缓刑服务人员未为其安装设备。据政府研究所的一份报告，《卫报》报道，这占所有被下达电子监控令人员的15%。

电子监控问题

报告指出，从1月到4月，超过5000名本应受到监控的人员未被安装脚环。另有近1600人佩戴的设备因技术故障或未充电，在两周内未向监控系统传输信号。

研究作者得出结论，电子监控系统运行不当，无法满足需求。2024年或2025年接受检查的缓刑服务部门，没有一个获得高于“需要改进”的评级，其中三分之二的部门被评为“不合格”。

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缓刑工作人员短缺

政府研究所表示，由于人员短缺，缓刑服务被迫限制对违法者的监管。报告称，在2026年《量刑法》全面实施后，大多数被定罪者将在没有积极监管的情况下，以许可条件度过刑期的最后三分之一。

政府研究所副主任兼报告作者卡西娅·罗兰表示，缓刑工作人员感到士气低落，并担忧自身安全及对公众造成的风险。她说，由于排队等候，一些囚犯甚至在能够开始面向成瘾者的援助项目之前就已服满刑期。

报告建议政府逐步增加缓刑工作人员数量，并恢复居家拘留，以帮助应对囚犯数量。政府则表示，已对缓刑服务、社区刑罚、扩大电子监控和招聘数千名新员工进行创纪录的投资。与此同时，报告作者警告，扩大脚环的使用可能进一步增加已经超负荷工作人员的工作量。

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