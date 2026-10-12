Ponad 5 tys. przestępców w Anglii i Walii nie otrzymało elektronicznych bransoletek do monitorowania, ponieważ pracownicy służby kuratorskiej nie założyli im urządzeń. Stanowi to 15% wszystkich osób objętych nakazem elektronicznego monitorowania, podaje The Guardian, powołując się na raport Institute for Government.

Problemy z elektronicznym monitorowaniem

W raporcie wskazano, że od stycznia do kwietnia bransoletek nie założono ponad 5 tys. osób, które miały być monitorowane. Kolejne blisko 1 600 osób nosiło urządzenia, które przez dwa tygodnie nie przekazywały sygnału do systemu monitorowania z powodu usterek technicznych lub dlatego, że nie zostały naładowane.

Autorzy badania doszli do wniosku, że system elektronicznego monitorowania nie działa prawidłowo i nie odpowiada na zapotrzebowanie. Żaden oddział służby kuratorskiej skontrolowany w 2024 lub 2025 roku nie otrzymał oceny wyższej niż „wymaga poprawy”, a dwie trzecie oddziałów oceniono jako „niewystarczające”.

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Niedobór pracowników służby kuratorskiej

Institute for Government oświadczył, że z powodu niedoboru personelu służba kuratorska jest zmuszona ograniczać nadzór nad przestępcami. W raporcie stwierdzono, że po pełnym wdrożeniu ustawy o wymiarze kary z 2026 roku większość skazanych będzie odbywać ostatnią trzecią część wyroku na warunkach licencji bez aktywnego nadzoru.

Zastępczyni dyrektora Institute for Government i autorka raportu Cassia Rowland powiedziała, że pracownicy służby kuratorskiej czują się zdemoralizowani i obawiają się o własne bezpieczeństwo oraz ryzyko dla społeczeństwa. Według niej, z powodu kolejek niektórzy więźniowie kończą odbywanie kary, zanim mogą rozpocząć programy wsparcia dla osób z uzależnieniami.

W raporcie zalecono, aby rząd stopniowo zwiększał liczbę pracowników służby kuratorskiej i przywrócił dozór domowy, aby pomóc poradzić sobie z liczbą więźniów. Rząd ze swojej strony poinformował o rekordowych inwestycjach w służbę kuratorską, kary wykonywane w społeczności, rozszerzenie elektronicznego monitorowania oraz rekrutację tysięcy nowych pracowników. Jednocześnie autorzy raportu ostrzegli, że rozpowszechnienie bransoletek może dodatkowo zwiększyć obciążenie już przeciążonych pracowników.

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