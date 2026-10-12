В Великобритании должны усилить киберзащиту, а компании, создающие наиболее мощные системы искусственного интеллекта, призовут активнее работать над их безопасностью. Об этом министр по вопросам искусственного интеллекта Канишка Нараян должен заявить во время выступления в западном Лондоне, сообщает The Guardian.

Безопасность моделей и инфраструктура

Нараян подчеркнет, что Британия не может полностью полагаться на технологические компании в вопросе контроля над их ИИ-моделями. Он также выступит за развитие собственной британской инфраструктуры искусственного интеллекта.

Его речь станет первой после того, как Энди Бернем сделал ИИ направлением работы на уровне правительственного кабинета. Она пройдет на фоне дискуссии о международных стандартах безопасности ИИ, к которой присоединились, в частности, Финляндия, Франция, Германия, Австралия, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты и Ирландия.

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Опасения по поводу кибератак

Бывший главный научный сотрудник британского Института безопасности ИИ Джеффри Ирвинг выразил обеспокоенность тем, что враждебные государства могут похитить нераскрытые передовые модели. По его словам, защита компаний-разработчиков не способна предотвратить такой сценарий.

Ирвинг сослался на инцидент в OpenAI, когда исследователи кибербезопасности в рамках программы для этичных хакеров тестировали системы компании и заявили о потенциально широком объеме доступной информации. OpenAI сообщала о нескольких уровнях защиты моделей, включая шифрование и постоянный мониторинг.

На прошлой неделе руководители MI5, MI6 и Центра правительственной связи Великобритании, по данным Sunday Times, проинформировали кабинет министров об угрозах национальной безопасности, связанных с искусственным интеллектом. Премьер-министр также заявил в ООН, что во время председательства Британии в G20 в следующем году страна будет продвигать общие глобальные принципы и стандарты безопасности ИИ.

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