W Wielkiej Brytanii mają zostać wzmocnione cyberzabezpieczenia, a firmy tworzące najpotężniejsze systemy sztucznej inteligencji zostaną wezwane do aktywniejszej pracy nad ich bezpieczeństwem. Minister ds. sztucznej inteligencji Kanishka Narayan ma to oświadczyć podczas wystąpienia w zachodnim Londynie, informuje „The Guardian”.

Bezpieczeństwo modeli i infrastruktura

Narayan podkreśli, że Wielka Brytania nie może całkowicie polegać na firmach technologicznych w kwestii kontroli nad ich modelami AI. Opowie się także za rozwojem własnej brytyjskiej infrastruktury sztucznej inteligencji.

Jego przemówienie będzie pierwszym, odkąd Andy Burnham uczynił AI obszarem odpowiedzialności na szczeblu gabinetu. Odbędzie się ono w czasie dyskusji o międzynarodowych standardach bezpieczeństwa AI, do której dołączyły między innymi Finlandia, Francja, Niemcy, Australia, Singapur, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Irlandia.

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Obawy dotyczące cyberataków

Były główny naukowiec brytyjskiego Instytutu Bezpieczeństwa AI, Geoffrey Irving, wyraził obawy, że wrogie państwa mogą wykraść nieujawnione zaawansowane modele. Według niego zabezpieczenia stosowane przez firmy deweloperskie nie są w stanie zapobiec takiemu scenariuszowi.

Irving powołał się na incydent w OpenAI, gdy badacze cyberbezpieczeństwa w ramach programu dla etycznych hakerów testowali systemy firmy i wskazali na potencjalnie szeroki zakres dostępnych informacji. OpenAI informowało o kilku poziomach ochrony modeli, w tym szyfrowaniu i stałym monitorowaniu.

W ubiegłym tygodniu szefowie MI5, MI6 oraz brytyjskiej Centrali Łączności Rządowej, według „Sunday Times”, poinformowali gabinet ministrów o związanych ze sztuczną inteligencją zagrożeniach dla bezpieczeństwa narodowego. Premier oświadczył także w ONZ, że podczas brytyjskiego przewodnictwa w G20 w przyszłym roku kraj będzie promował wspólne globalne zasady i standardy bezpieczeństwa AI.

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