Британія посилить кіберзахист і закличе ШІ-компанії до безпеки — The Guardian

У Великій Британії мають посилити кіберзахист, а компанії, що створюють найпотужніші системи штучного інтелекту, закличуть активніше працювати над їхньою безпекою. Про це під час виступу в західному Лондоні має заявити міністр зі штучного інтелекту Канішка Нараян, повідомляє The Guardian.

Безпека моделей та інфраструктура

Нараян наголосить, що Британія не може повністю покладатися на технологічні компанії в контролі за їхніми ШІ-моделями. Він також виступить за розвиток власної британської інфраструктури штучного інтелекту.

Його промова стане першою після того, як Енді Бернем зробив питання ШІ напрямом роботи на рівні урядового кабінету. Вона відбудеться на тлі дискусії про міжнародні стандарти безпеки ШІ, до якої долучилися, зокрема, Фінляндія, Франція, Німеччина, Австралія, Сінгапур, Об'єднані Арабські Емірати та Ірландія.

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Побоювання щодо кібератак

Колишній головний науковець британського Інституту безпеки ШІ Джеффрі Ірвінг висловив занепокоєння, що ворожі держави можуть викрасти нерозкриті передові моделі. За його словами, захист компаній-розробників не здатен запобігти такому сценарію.

Ірвінг послався на інцидент в OpenAI, коли дослідники кібербезпеки в межах програми для етичних хакерів протестували системи компанії та заявили про потенційно широкий обсяг доступної інформації. OpenAI повідомляла про кілька рівнів захисту моделей, зокрема шифрування та постійний моніторинг.

Минулого тижня керівники MI5, MI6 та Центру урядового зв'язку Великої Британії, за даними Sunday Times, поінформували кабінет міністрів про пов'язані зі штучним інтелектом загрози національній безпеці. Прем'єр-міністр також заявляв в ООН, що під час головування Британії у G20 наступного року країна просуватиме спільні глобальні принципи та стандарти безпеки ШІ.

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