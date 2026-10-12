英国将加强网络防御，而开发最强大人工智能系统的公司将被敦促更积极地开展安全工作。人工智能事务大臣卡尼什卡·纳拉扬预计将在伦敦西部的一次演讲中作出这一表态，《卫报》报道。

模型安全与基础设施

纳拉扬将强调，英国不能完全依赖科技公司来监管其人工智能模型。他还将主张发展英国自己的人工智能基础设施。

这是自安迪·伯纳姆将人工智能列为内阁层面负责事项以来，他发表的首次演讲。此次演讲将在有关国际人工智能安全标准的讨论背景下举行，参与讨论的国家包括芬兰、法国、德国、澳大利亚、新加坡、阿拉伯联合酋长国和爱尔兰。

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对网络攻击的担忧

英国人工智能安全研究所前首席科学家杰弗里·欧文表示担忧，敌对国家可能窃取尚未披露的先进模型。他表示，开发公司采取的保护措施无法防止这种情况发生。

欧文提及OpenAI的一起事件：网络安全研究人员在一项面向道德黑客的计划中测试了该公司的系统，并称可访问的信息范围可能很广。OpenAI表示，其模型设有多层保护措施，包括加密和持续监控。

据《星期日泰晤士报》报道，上周，英国军情五处、军情六处和政府通信总部的负责人向内阁通报了与人工智能有关的国家安全威胁。英国首相还在联合国表示，在英国明年担任二十国集团主席国期间，该国将推动共同的全球原则和人工智能安全标准。

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