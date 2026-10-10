在波兰，前总统安杰伊·杜达批评总理唐纳德·图斯克，称其据称未对波兰国内安全局（ABW）的一份报告作出回应。该报告尤其提及年轻人的激进化问题。杜达在X平台的一则帖文中表示，政府首脑据称已将这份文件放在办公桌上长达半年，却什么也没做。

据Interia报道，杜达还将当局目前对校园暴力报道的反应与此前数年的政治氛围联系起来。他称，图斯克在2010年据称容忍了针对在华沙克拉科夫郊区街守护十字架人士的粗暴行为和暴力。前总统还指责政治对手煽动仇恨，并表示总理在他看来正在破坏波兰的社会结构。

政府代表的回应

负责协调特工部门的部长发言人雅采克·多布任斯基回应了杜达的说法。他指出，前总统所援引的报告近半年来一直被经常提及和引用。

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多布任斯基表示，今年5月初，他曾通报，ABW在中断多年后恢复发布其活动报告的公开部分。他说，该文件包含对波兰安全面临的最严重威胁的评估，其中包括与俄罗斯特工部门活动有关的威胁。

ABW报告中提到了什么

多布任斯基还提请注意报告中关于年轻人危险激进化及其对恐怖主义着迷的内容。最后，他建议杜达关注他的社交媒体账号，以了解波兰特工部门的工作情况，并避免发表在他看来不准确的评论。

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