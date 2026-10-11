据《黎明报》援引消息人士报道，巴基斯坦执政联盟中两个政党的领导人已同意一项将开伯尔-普什图省置于联邦政府控制之下的计划。为此，他们正在考虑实施紧急状态和总督统治。

总理谢赫巴兹·谢里夫已召集联邦内阁于周日举行会议，届时将讨论宪法机制。该联盟还决定于10月13日星期二分别召开国民议会和参议院会议。

与反对派的接触

上述举措正值反对党PTI举行抗议游行之际，该党在开伯尔-普什图省执政。谢里夫还分别会见了总统阿西夫·阿里·扎尔达里和JUI-F领导人毛拉纳·法兹鲁尔·拉赫曼，以讨论避免与PTI直接对抗的方式。

协助政府与反对派进行接触的法兹鲁尔·拉赫曼还会见了PTI主席巴里斯特·戈哈尔·阿里·汗和阿萨德·凯瑟。JUI-F的一名代表表示，该党仅作为缓和紧张局势的调解人，决定必须由政府和PTI作出。

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内政部长穆赫辛·纳克维表示，已不再有避免在该省实施紧急状态的可能。新闻部长阿塔乌拉·塔拉尔证实，将召开政府会议审议紧急状态和总督统治的方案。

宪法条款

据《黎明报》报道，当局正考虑援引巴基斯坦宪法第232、233和234条。第232条规定，当国家或其任何部分的安全受到战争、外来侵略或省级当局无法控制的内部骚乱威胁时，可宣布紧急状态。

该报指出，适用这一条款需要省议会通过决议。如果总统自行采取行动，宣布紧急状态必须在10天内提交议会两院批准。第233条允许总统在紧急状态期间中止某些基本权利，第234条则涉及在省级治理的宪法机制失灵时实施总督统治。

开伯尔-普什图省警察局长祖尔菲卡尔·哈米德已向各地区警察下达指示，要求就可能发生的抗议和破坏活动采取安全措施。

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