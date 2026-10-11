Лидеры двух партий правящей коалиции Пакистана, по данным источников Dawn, согласовали план перевода провинции Хайбер-Пахтунхва под контроль федеральной власти. Для этого рассматривается введение чрезвычайного положения и губернаторского правления.

Премьер-министр Шехбаз Шариф созвал на воскресенье заседание федерального кабинета, на котором должны обсудить конституционные механизмы. Коалиция также решила созвать отдельные заседания Национальной ассамблеи и Сената во вторник, 13 октября.

Контакты с оппозицией

Эти шаги предпринимаются на фоне протестного марша оппозиционной партии PTI, находящейся у власти в Хайбер-Пахтунхве. Шариф отдельно встретился с президентом Асифом Али Зардари и лидером JUI-F Мауланой Фазлуром Рехманом, чтобы обсудить способы избежать прямого противостояния с PTI.

Фазлур Рехман, содействующий контактам между властями и оппозицией, также встретился с председателем PTI барристером Гохаром Али Ханом и Асадом Кайсером. Представитель JUI-F заявил, что партия выступает лишь посредником для снижения напряженности, а решения должны принять правительство и PTI.

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Министр внутренних дел Мохсин Накви заявил, что возможностей избежать чрезвычайного положения в провинции больше не осталось. Министр информации Аттаулла Тарар подтвердил созыв правительственного заседания для рассмотрения вариантов чрезвычайного положения и губернаторского правления.

Конституционные положения

По информации Dawn, власти рассматривают применение статей 232, 233 и 234 Конституции Пакистана. Статья 232 регулирует объявление чрезвычайного положения, когда безопасности страны или ее части угрожают война, внешняя агрессия или внутренние беспорядки, которые власти провинции не способны контролировать.

Издание отмечает, что для применения этой статьи необходима резолюция провинциальной ассамблеи. Если президент действует самостоятельно, объявление чрезвычайного положения должно быть представлено на утверждение обеим палатам парламента в течение 10 дней. Статья 233 позволяет президенту приостанавливать отдельные основополагающие права на период чрезвычайного положения, а статья 234 касается губернаторского правления в случае нарушения конституционного механизма управления провинцией.

Глава полиции Хайбер-Пахтунхвы Зульфикар Хамид уже выдал районным полицейским указания по мерам безопасности на случай возможных протестов и диверсий.

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