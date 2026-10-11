Przywódcy dwóch partii pakistańskiej koalicji rządzącej, według źródeł Dawn, uzgodnili plan objęcia prowincji Chajber Pasztunchwa kontrolą władz federalnych. W tym celu rozważają wprowadzenie stanu nadzwyczajnego i rządów gubernatorskich.

Premier Shehbaz Sharif zwołał na niedzielę posiedzenie federalnego gabinetu, na którym mają zostać omówione mechanizmy konstytucyjne. Koalicja zdecydowała również o zwołaniu odrębnych posiedzeń Zgromadzenia Narodowego i Senatu we wtorek, 13 października.

Kontakty z opozycją

Kroki te są podejmowane w czasie protestacyjnego marszu opozycyjnej partii PTI, która sprawuje władzę w Chajber Pasztunchwa. Sharif osobno spotkał się z prezydentem Asifem Alim Zardarim oraz liderem JUI-F Maulaną Fazlurem Rehmanem, aby omówić sposoby uniknięcia bezpośredniej konfrontacji z PTI.

Fazlur Rehman, który ułatwia kontakty między władzami a opozycją, spotkał się również z przewodniczącym PTI Barristerem Goharem Alim Khanem i Asadem Qaiserem. Przedstawiciel JUI-F oświadczył, że partia pełni wyłącznie rolę mediatora w celu zmniejszenia napięcia, a decyzje muszą podjąć rząd i PTI.

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Minister spraw wewnętrznych Mohsin Naqvi oświadczył, że nie ma już możliwości uniknięcia stanu nadzwyczajnego w prowincji. Minister informacji Attaullah Tarar potwierdził zwołanie posiedzenia rządu w celu rozważenia wariantów stanu nadzwyczajnego i rządów gubernatorskich.

Przepisy konstytucyjne

Według Dawn władze rozważają zastosowanie artykułów 232, 233 i 234 Konstytucji Pakistanu. Artykuł 232 reguluje ogłoszenie stanu nadzwyczajnego, gdy bezpieczeństwu kraju lub jego części zagrażają wojna, zewnętrzna agresja lub wewnętrzne zamieszki, których władze prowincjonalne nie są w stanie kontrolować.

Gazeta zaznacza, że zastosowanie tego artykułu wymaga uchwały zgromadzenia prowincjonalnego. Jeśli prezydent działa samodzielnie, ogłoszenie stanu nadzwyczajnego musi zostać przedłożone do zatwierdzenia obu izbom parlamentu w ciągu 10 dni. Artykuł 233 pozwala prezydentowi zawiesić niektóre prawa podstawowe na czas stanu nadzwyczajnego, natomiast artykuł 234 dotyczy rządów gubernatorskich w przypadku załamania konstytucyjnego mechanizmu rządzenia prowincją.

Szef policji Chajber Pasztunchwa Zulfiqar Hameed wydał już funkcjonariuszom policji okręgowej instrukcje dotyczące środków bezpieczeństwa na wypadek możliwych protestów i sabotażu.

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